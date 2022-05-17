Пермь, 17 мая, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Перми на Гайве утвердили остановку наземного метро. Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, с 17 мая электропоезда «Ласточка», курсирующие по кольцевому маршруту в Пермской городской агломерации, будут совершать остановку на станции Кабельная (на правом берегу Камы).

JaReD В вагоне электропоезда «Ласточка»

В короткие сроки на станции построена пассажирская посадочная платформа. Новой остановкой смогут пользоваться жители правобережных микрорайонов столицы Пермского края, чтобы быстро добираться до центра Перми. Кроме того, новая остановка метро поможет разгрузить автомобильный мост на Камской ГЭС на время ремонта дороги.

Стоит отметить, по кольцевому маршруту пермского метро курсируют скоростные «Ласточки», совершая по три рейса в день в каждом направлении. Маршрут соединяет левый и правый берега Камы.