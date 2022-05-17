Тегеран, 17 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. 16 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 232 человек, причем восемь иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 8 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 232», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 383 новых случая заражения COVID-19, при этом 65 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 022 911 пациентов из общего числа 7 228 434 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 755 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 448 736 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19, в то время как57 724 508 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.