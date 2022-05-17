Тегеран, 17 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 16 мая администрация губернатора Герата (Афганистан) объявила, что Иран в ближайшее время проведет несколько экономических выставок в этой провинции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

По данным афганских местных СМИ, иранский консул в ГератеМохаммад Седигифар на встрече с губернатором ГератаНур Ахмадом Асламом Джаром заявил, что Иран принял решение о проведении экономических выставок в координации с местной администрацией Герата.

Сообщается, что Аслам Джар приветствовал план иранского консульства, заявив, что временное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержено добрососедству с соседними странами и приветствует проведение выставок отечественной и зарубежной продукции.

Он также указал на единство между двумя странами и заверил, что Афганистан не представляет опасности ни для одной страны.