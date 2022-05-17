Иркутск, , 07:08 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 17 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8649 человек, причём двое пациентов скончались за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 949 (+47 за сутки).

Госпитализированы 357 (+10 за сутки). В то же время выздоровели 288 447 пациентов (+103 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 683 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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