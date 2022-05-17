Саратов, 17 мая, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Утечка нефти из-за разгерметизации трубопровода произошла в Саратовской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

ИА REGNUM Нефть

«Разлив нефти в Пугачевском МР Саратовской области», — заявили в ведомстве.

Спасатели добавили, что разгерметизация была вызвана попыткой незаконной врезки в нефтепровод. Инцидент произошел на 181 километре магистрального трубопровода. Подчеркивается, что происшествия не представляет угрозы для местных жителей и окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Следственный комитет России завершил расследование по факту незаконной врезки в нефтепровод в Челябинской области. Отмечалось, что группа похитителей нефти смогла украсть более 8 тыс. тонн продукта.