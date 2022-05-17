Абакан, , 07:07 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили семь носителей коронавируса, выздоровели 18 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в правительстве республики.

Коронавирус Permkrai.ru

С начала 2022 года в Хакасии подтверждён 33 861 случай COVID-19. Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 77 (-2) ковид-пациентов, в стационаре — 74 (+2) человека. Один человек — на ИВЛ.

Летальных случаев за сутки не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Хакасии было подтверждено 15 случаев заражения, выздоровели четыре человека.

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