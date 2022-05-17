Тегеран, , 09:15 — REGNUM 16 мая министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил, что его страна пригласила Иран к переговорам по газовому месторождению Араш. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Королевство публично пригласило Иран сесть за стол переговоров, чтобы обсудить газовое месторождение Араш, расположенное на морской границе между двумя странами и Кувейтом, поскольку ресурсы месторождения представляют общий интерес», — цитируют Абдель Азиза бен Салмана арабские СМИ.

Министерство нефти Ирана провело необходимые исследования по разработке и бурению на совместном газовом месторождении Араш с Саудовской Аравией и Кувейтом, сообщил ранее иранский чиновник.

В связи с этим пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что любая разработка и бурение на совместном газовом месторождении Араш должны осуществляться при координации и сотрудничестве между тремя странами в соответствии с международными правилами.

Таким образом, недавняя мера, принятая Кувейтом и Саудовской Аравией, была незаконной, поскольку она противоречила международным принципам и результатам проведённых ранее переговоров.