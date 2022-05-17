Тегеран, 17 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. 16 мая министр энергетики Саудовской АравииАбдель Азиз бен Салман заявил, что его страна пригласила Иран к переговорам по газовому месторождению Араш. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ИА REGNUM Газ

«Королевство публично пригласило Иран сесть за стол переговоров, чтобы обсудить газовое месторождение Араш, расположенное на морской границе между двумя странами и Кувейтом, поскольку ресурсы месторождения представляют общий интерес», — цитируют Абдель Азиза бен Салмана арабские СМИ.

Министерство нефти Ирана провело необходимые исследования по разработке и бурению на совместном газовом месторождении Араш с Саудовской Аравией и Кувейтом, сообщил ранее иранский чиновник.

В связи с этим пресс-секретарь министерства иностранных дел ИранаСаид Хатибзаде заявил, что любая разработка и бурение на совместном газовом месторождении Араш должны осуществляться при координации и сотрудничестве между тремя странами в соответствии с международными правилами.

Таким образом, недавняя мера, принятая Кувейтом и Саудовской Аравией, была незаконной, поскольку она противоречила международным принципам и результатам проведённых ранее переговоров.