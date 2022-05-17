Тегеран, , 08:18 — REGNUM Исламская Республика Иран экспортировала нефтехимическую продукцию на сумму 15 миллиардов долларов за последний иранский календарный год (с 21 марта 2021 года по 20 марта 2022 года), заявил официальный представитель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 мая.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мортеза Шахмирзаи, заместитель министра нефти и генеральный директор Национальной нефтехимической компании, выступил с заявлением в последний день 26-й нефтяной выставки, предсказав, что нефтехимические производственные мощности Ирана увеличатся более чем вдвое в течение последующих 10 лет.

Далее чиновник отметил, что 12,5 миллиарда долларов из 15 миллиардов долларов нефтехимического экспорта были вложены в Интегрированную систему торговли валютой (NIMA).

Указав на тот факт, что нефтехимическая промышленность имеет низкий уровень риска, Шахмирзаи призвал всех иранских и иностранных инвесторов вкладывать средства в нефтехимическую промышленность Ирана.

По его словам, один из наиболее важных аспектов санкций США связан с нефтяной промышленностью Ирана. В связи с этим он подчеркнул, что страна расширила свою экономическую деятельность в сфере нефтехимии, чтобы противостоять санкционной политике.