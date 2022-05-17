Веллингтон, , 07:03 — REGNUM Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении ряда белорусских предприятий и физических лиц из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении новозеландского министра иностранных дел Нанаии Махуты на сайте правительства островного государства.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Среди лиц, оказавшихся в санкционном списке, числится и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Всего под санкции попали 23 белорусских гражданина, включая руководителей армейских подразделений и сотрудников министерства обороны. Кроме того, рестрикции объявлены в отношении Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии, российско-белорусской IT-компании фонда «Сколково» Synesis, а также против оборонных предприятий НПООО «ОКБ ТСП» и ООО «Оборонные инициативы».

В опубликованном документе сказано, что белорусские власти должны немедленно отказаться от поддержки специальной операции России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что западные санкции заблокировали экспорт белорусских товаров в ЕС и Северную Америку на общую сумму около $16–18 млрд в год.

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