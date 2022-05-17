Бугуруслан, Оренбургская область, 17 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области в автоаварии погибли два человека. По факту ДТП проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Вечером 16 мая на трассе Бугульма — Уральск водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в находившийся на обочине дороги УАЗ.

Из-за аварии погибли двое: водитель и пассажир иномарки. Шесть человек госпитализированы.