Тегеран, 17 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. 16 мая начальник штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран (ИРИ) генерал-майорМохаммад Багери прибыл в Душанбе (Таджикистан), возглавляя высокопоставленную делегацию для расширения военного сотрудничества с соседней страной. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

ИА REGNUM Иран и Таджикистан

Генерал-майора Багери и сопровождающую его военную делегацию приветствовали начальник генерального штаба Таджикистана генерал-лейтенантИмомали Собирзода и первый заместитель министра обороны.

По прибытии иранский представитель заявил, что его поездка была направлена на укрепление военного и оборонного сотрудничества между Ираном и Таджикистаном, поскольку обе дружественные страны расположены в едином геополитическом регионе.

Он также отметил, что в ходе визита намерен встретиться с таджикскими военными и политическими деятелями, в том числе с президентом ТаджикистанаЭмомали Рахмоном.