Петропавловск-Камчатский, 17 мая, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в Петропавловске-Камчатском 17 мая посетил стройку главной больницы региона. От объекта у него остались непростые впечатления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«Уверенность в завершении строительства больницы должна быть прежде всего у строителей. Они берут на себя обязательства, используют государственные ресурсы. Сегодня посещение объекта оставило непростое впечатление. С одной стороны, когда задаю вопрос, нужна ли какая-то помощь со стороны регионального правительства, Российской Федерации, Минстроя, они говорят, что не нужна и все вопросы решаются. С другой стороны, встреча началась с того, что строители начали перечислять проблемы. У них есть срок, его надо сказать ещё предстоит актуализировать, потому что сроки уже десять раз сорваны», — цитирует полпреда пресс-служба правительства Камчатки.

Строительство объекта должно завершиться в декабре 2023 года. Исполнение сроков и качество работ отразятся на имидже подрядчика. Трутнев отметил, что от этого зависит дальнейшее сотрудничество с данной компанией на Дальнем Востоке.

«Коллеги-строители сами вышли на этот объект, их никто насильно не принуждал, поэтому они должны выполнить все взятые на себя обязательства. Мы постараемся за этим очень внимательно следить. Я уже сказал сегодня, что это для них не просто объект, это история их работы на Дальнем Востоке. В зависимости от результата мы дальше будем их поддерживать или не поддерживать», — сказал полпред.

Паралельно со стройкой ведутся работы по планированию дальнейшей деятельности больницы — размещение оборудования, маршрутизация пациентов, перевод учреждений из аварийных зданий в новый медицинский центр.

Как сообщало ИА REGNUM, действующая Камчатская краевая больница имени А. С. Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950—1970-х годах. Износ корпусов превышает 70%. Строительство новой больницы идёт уже много лет. Из федерального бюджета на эти цели финансирование выделялось, но было приостановлено из-за неиспользования средств. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз.