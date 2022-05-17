Тегеран, 17 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. 16 мая министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан отбыл из Тегерана в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан также почтил память покойного шейхаХалифы Бен Заида Аль Нахайяна, бывшего президента Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее президент Исламской Республики ИранИбрагим Раиси передал свои соболезнования арабскому народу в связи с кончиной Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в послании с соболезнованиями своему коллеге из ОАЭ шейхуАбдалле бен Заиду Аль Нахайяну также передал соболезнования народу и правительству ОАЭ по этому трагическому случаю.

Президент ОАЭ скончался в пятницу, 13 мая 2022 года, в возрасте 73 лет. ОАЭ объявили 40-дневный траур.