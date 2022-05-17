Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Президент США Джо Байден и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на прошедших 16 мая в Вашингтоне переговорах обсудили сотрудничество в сфере обороны, торговли, инвестиций, Восточное Средиземноморье, а также ситуацию в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине. Об этом о итогам встречи сообщает пресс-служба Белого дома.

Кириакос Мицотакис European People's Party

Отмечается, что главы двух стран в ходе переговоров рассмотрели «прочные и расширяющиеся партнёрские связи в сфере обороны», сохранение «общих демократических ценностей», а также обязательства «по дальнейшему расширению двусторонней торговли и инвестиций».

пресс-служба администрации президента США «Они обсудили события на Украине, в том числе нашу решительную поддержку усилий по навязыванию России издержек за её неспровоцированную агрессию, и пообещали продолжать поддерживать народ и правительство Украины».

В числе других вопросов на встрече обсуждались события в Восточном Средиземноморье, а также общие усилия сторон по противостоянию таким глобальным вызовам, как «энергетическая безопасность, изменение климата и угрозы демократии».

пресс-служба администрации президента США «Лидеры подчеркнули, что отношения между США и Грецией сильны как никогда и опираются на прочные связи между народами, которые определяют наши двусторонние отношения на протяжении более двух столетий».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне заявил о начале сотрудничества с США в рамках приобретения истребителей F-35.

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