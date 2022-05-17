Варшава, , 06:46 — REGNUM Украинка, напавшая на посла России в Польше Сергея Андреева, была вынуждена сбежать из Варшавы. Об этом 16 мая рассказал новостной портал RuNews24.

Сергей Андреев Посольство России в Польше

Беженка с Украины Ирина Земляна пояснила, что получала в свой адрес угрозы, а её личные данные, якобы, были опубликованы в российских телеграм-каналах. По словам женщины, она получает немые звонки, а её почтовый ящик забит спамом.

Куда именно переехала украинка, не сообщается.

Напомним, нападение на посла России в Польше произошло 9 мая в день празднования Дня Победы. Российского дипломата, его супругу и сопровождавших их лиц группа поляков и украинцев сначала пытались не пустить к монументу для возложения цветов на мемориальном кладбище, где похоронены советские солдаты. Потом одна из женщин облила российского посла красным сиропом.

Российский дипломат не пострадал, и заявил, что местные польские власти полностью дискредитировали себя реакцией на нападение в День Победы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия ждёт официальных извинений от Польши по поводу инцидента с нападением на посла РФ в Варшаве.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия ждёт от Польши официальных извинений за нападение на посла — МИД РФ