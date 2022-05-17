Кабул, 17 мая, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Правительство Афганистана, которое было сформировано захватившим власть в стране движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распустило Совет национальной безопасности, Национальное собрание (парламент), а также Высший совет по национальному примирению республики. Об этом 16 мая сообщило агентство The Khaama Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Издание опубликовало фотографию соответствующего документа, в котором поставлены подписи руководителей радикальной организации. В числе прочих лиц в указе расписался премьер-министр Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд. Журналисты отмечают, что само решение принималось верховным лидером движения муллой Хибатуллой Ахундзадой.

Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упразднили комиссии по правам человека и по пересмотру конституции, а также секретариаты обеих палат парламента. При этом они не стали распускать Независимую комиссию по контролю над исполнением конституции Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая афганский представитель министерства обороны Энаятулла Хаваризми заявил, что с момента захвата власти в Афганистане «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал в свою армию более 130 тысяч человек.