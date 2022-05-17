Сува, 17 мая, 2022, 06:41 — ИА Регнум. На Фиджи за прошедшие двое суток выявили 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается, что случаи заражения зафиксировали в период с 14 по 15 мая. Из них 16 инфицированных выявили в центральной части страны, 22 — в западной, и один — на северной. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на Фиджи превысило 64 тыс.

Отмечается, что вакцинацию на Фиджи прошли около 94,8% взрослого населения страны. Курс ревакцинации против коронавирусной инфекции прошли 29,5% взрослых жителей. Уточняется, что с начала пандемии от осложнений COVID-19 на Фиджи умерли 862 человека.