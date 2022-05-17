Тегеран, 17 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. 16 мая член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента (меджлиса), ссылаясь на недавний визит эмира КатараТамима бен Хамада Аль Тани в Иран, заявил, что в последние годы Доха поддерживала хорошие отношения с Тегераном и всегда стремилась развивать экономические связи с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Джалиль Рахими Джаханабади заявил агентству Mehr, что Катар является одной из стран, у которых всегда были хорошие связи с Исламской Республикой Иран в течение последних четырех десятилетий, даже во времена, когда существовала некоторая напряженность в отношениях с другими странами, Катар пытался проводить справедливую политику в отношении Ирана.

Он отметил, что в эти годы у Ирана и Катара были хорошие отношения в нефтяной промышленности, экспорте и импорте, которые и сейчас находятся на подъеме.

Джаханабади назвал газовую и нефтяную промышленность одной из областей сотрудничества между двумя странами, подчеркнув, что Иран, Россия и Катар являются основателями Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), при этом их сотрудничество в области газа может оказать большое влияние на мировые цены на газ.

Ссылаясь на недавний визит президента Ирана в Катар, он сообщил, что во время поездкиИбрагим Раиси рассмотрел некоторые вопросы сотрудничества между двумя странами.