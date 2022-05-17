Тегеран, 17 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. 16 мая представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран выступил со специальными инициативами и предложениями во время недавнего визита координатора Европейского союза по иранским ядерным переговорамЭнрике Мора в Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

Саид Хатибзаде сделал это заявление, выступая перед журналистами на своем еженедельном брифинге для прессы в Тегеране.

Что касается визита Мора, который также является координатором Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), пресс-секретарь отметил, что всякий раз, когда разрабатывается дипломатическая инициатива, израильский режим предпринимает действия против нее.

Иранский высокопоставленный переговорщикАли Багери Кани и Мора встретились в иранской столице в среду (11 мая). Перед своим прибытием в Тегеран европейский представитель заявил, что «работа по устранению оставшихся пробелов в этих переговорах продолжается».

Как отметил Хатибзаде, Мора прибыл в Иран с четкой повесткой дня; если Соединенные Штаты объявят о своем политическом решении, по этому вопросу может быть предпринят важный шаг.