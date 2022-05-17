Москва, , 06:31 — REGNUM Многие российские компании проиндексировали заработные платы сотрудникам, чтобы минимизировать их потери из-за инфляции. Об этом свидетельствуют данные опроса РИА Новости, которые приводит мсп. рф. С начала 2022 года рост цен уже превысил 11%, однако в апреле его темп заметно замедлился.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

В майском докладе Банка России о денежно-кредитной политике отмечается, что в сложившихся условиях предприятия, как правило, не стремятся его компенсировать рост цен повышением зарплат.

«Такая стратегия позволяет компаниям сокращать реальные затраты на трудовые ресурсы при максимально возможном сохранении рабочих мест», — отметили в ЦБ.

Однако по факту крупные предприятия стараются сохранить рабочие места и повысить заработные платы персоналу. Так, в апреле в «Лаборатории Касперского» провели запланированную ранее индексацию, повысив зарплаты в среднем на 20%. В Group-IB также сообщили о том, что в апреле была проведена индексация зарплат, не указав ее уровень. Там отметили, что в начале года предполагалось увеличение зарплаты IT-специалистов на 25-30%, и прогноз «пока оправдывается».

Ряд компаний провели увеличение зарплат персонала в начале года. В их числе производители удобрений группа «Акрон» (+11%) и «ФосАгро» (+12%). В РЖД индексация произошла в мае, причем уже во второй раз в этом году (+4,2% с марта и + 5% с 1 мая). В энергокомпании «Эн+ Груп» в апреле увеличили зарплаты на 10%.

Ряд предприятий только планирует повышение зарплат персонала. В частности, «Группа «Черкизово» готовит индексацию доходов работников до 9%. В X5 Group рассказали, что пересмотр окладов производится точечно, в соответствии с рынком, но сейчас процесс приостановлен, «все ресурсы компании направлены на обеспечение работоспособности бизнеса». Объединенная металлургическая компания повысила заработную плату сотрудникам завода в Челябинске в среднем на 15%. При этом зарплата работающих непосредственно на производстве увеличилась более чем на 20%.

Вопросы индексации зарплат должны быть прописаны в коллективном договоре, напомнила ведущий научный сотрудник научной лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ имени Плеханова Анна Духон. По ее словам, работодатель в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ обязан обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы.

«Если в государственном секторе это забота бюджета, то в частном секторе такая нагрузка ложится на плечи работодателя», — сказала эксперт, отметив, что рыночный срез свидетельствует: многие компании России провели с начала года индексацию, по разным оценкам, от 10% до 15%.

«В настоящий момент никаких мер государственной поддержки бизнеса, направленных на индексацию заработных плат наемных работников, не предусмотрено. Если в государственном секторе это забота бюджета, то в частном секторе такая нагрузка ложится на плечи работодателя и требует расширения затрат на фонд оплаты труда.

Полагаю, в скором времени государству придется сформировать механизм, направленный на стимулирование бизнеса индексировать зарплаты. Возможно, это будет проходить в форме получения льготных кредитов, которые при выполнении определенных условий будут прощаться. Подобную реализацию мы наблюдали как одну из мер поддержки бизнеса в период пандемии», — пояснил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году инфляция в России составила 8,39%, что является самым высоким показателем с 2015 года. А в 2022 году на фоне санкционного давления показатель уже превысил 11%. В апреле 2022 года инфляция замедлилась.

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