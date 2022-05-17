Тюмень, 17 мая, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Тюменской области с Китаем в 2021 году составил $389,9 млн. Из них экспорт — $274,1 млн, импорт — $115,8 млн. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Тюменско-китайская встреча в Тюменском технопарке 16 мая 2022 года.

Основа экспорта — полимеры и полипропилен, фанера, пиломатериалы, электрический кабель и другие. Импортирует регион из Китая изделия из черных металлов, оборудование и механические устройства, полимерные материалы и другие.

При содействии Центра поддержки экспорта в 2021 году три тюменские компании заключили с Китаем контракты на экспорт пиломатериалов («ЛПК Тобол»), рапсовое масло («Заводоуковский маслозавод»), питьевую воду (компания «Элвист»).

Новые направления сотрудничества китайских и тюменских бизнесменов обозначили участники деловой встречи, которая прошла в Тюменском технопарке 16 мая 2022 года.