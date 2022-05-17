Тегеран, , 08:25 — REGNUM 15 мая президент Ирана Ибрагим Раиси в послании, адресованном иранским командам, участвующим в 20-х Паралимпийских играх в Бразилии, поздравил их с завоеванием 40 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

Президент Ирана упомянул о четырехкратном улучшении результатов иранской спортивной делегации, отправленной на Паралимпийские игры, расценив это как признак сильной воли и мощи дорогой иранской молодежи.

Он отметил, что завоевание 40 медалей иранскими паралимпийскими чемпионами на международной спортивной арене было одновременно источником гордости и ликования для иранской нации, особенно для любителей спорта.

Президент также поздравил благородный иранский народ с этой бесценной победой, а также от всего сердца поблагодарил каждого иранского спортсмена и тренеров.

Иранский «спортивный караван», отправленный на Паралимпийские игры, завоевал 14 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей, что является лучшим показателем среди иранских команд, участвующих в подобных играх.