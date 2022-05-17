Якутск, , 12:28 — REGNUM В Якутии до 2025 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» будет приобретено более 70 модульных зданий врачебных амбулаторий и ФАПов для отдалённых районов республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

В больнице Minzdrav.gov.ru

«На 2022 год запланированы поставка и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий и фельдшерских здравпунктов в 19 населенных пунктах республики», — рассказала вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина.

В пять населённых пунктов Арктической зоны в этом году доставят модульные конструкции в рамках программы «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на 2020−2024 годы».

Ведутся монтажные работы в трех населённых пунктах — селах Сасыр Момского (врачебная амбулатория), Хайыр Усть-Янского района (ФАП) и Кустур Эвено-Бытантайского района (врачебная амбулатория).

В селах Чкалов Аллаиховского (ФАП), Харбалах Верхневилюйского (ФАП), Нелемное Верхнеколымского (врачебная амбулатория) и Абага Олекминского (врачебная амбулатория) районов — уже ведутся монтажные работы.

Дошли модульные конструкции врачебных амбулаторий в ещё пять населенных пунктов — села Андрюшкино Нижнеколымского района, Ус-Кюель Усть-Алданского, Сайды Верхоянского района и Усть-Куйга Усть-Янского районов и модули для ФАПа села Белькачи Усть-Майского района. Монтаж запланирован до конца 2022 года.

После открытия навигации планируются поставка модульных конструкций для врачебных амбулаторий в десять населённых пунктов: Абага Амгинского, Кюсюр Булунского, Нюя Ленского, Аппаны Намского, Хатын-Сысы Нюрбинского, Томтор Оймяконского, Усун-Кюель Сунтарского, Иенгра Нерюнгринского, Хоробут Мегино-Кангаласского улуса, Тулагино ГО «Якутск».

Поставка и монтаж модульных конструкций в населённые пункты Хайысардах Верхоянского (ФАПа) и Налимск Среднеколымского районов (врачебная амбулатория) планируются до конца года.

Помимо ФАПов и амбулаторий в республике по нацпроекту открывают высокотехнологичные медучреждения, которые позволяют улучшить доступность и качество медицинской помощи.

«Прежде всего, необходимо отметить открытие кардиологического центра, единственного на Северо-Востоке страны, и одного из самых современных на Дальнем Востоке и в России в целом. Центр, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, которое приобретено, в том числе, в рамках национального проекта «Здравоохранения», значительно улучшит качество медицинских услуг, профилактику, раннюю диагностику и лечение в системе кардиологической службы, где работают высококвалифицированные врачи, выпускники медицинского института СВФУ.

Кроме того, в ближайшее время планируется открытие нового онкологического центра и строительство республиканской инфекционной больницы. Такая позитивная тенденция развития здравоохранения в Якутии, в отдалённом крупном регионе страны с суровым климатом, несомненно, отразится на качестве и доступности оказания специализированной помощи», — считает председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание», завкафедрой «Нормальной и патологической анатомии, оперативной хирургии с топографической анатомией и судебной медицины» медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова Дарима Гармаева.

Как сообщало ИА REGNUM, центр спортивной медицины в Хостинском районе Сочи откроется в 2026 году, а финансирование в его проектирование и строительство поступит в течение 2022−2025 годов.