Москва, 17 мая, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Во вторник, 17 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура воздуха +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Весна

В ночь на 18 мая в Москве также местами небольшой дождь. Температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер северо-западный, северный 6−11 м/с, днём на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °C днём. Ночью — +3… +8 °C.

В среду, 18 мая, днём в столице ожидается +14… +16 °C, по области +12… +17 °C, облачно с прояснениями, порывистый ветер, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году лето в средней полосе России ожидается без экстремальных температурных отклонений.

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