Тегеран, , 08:26 — REGNUM Четырехдневная Бакинская промышленно-торговая выставка 2022 года открылась в столице Азербайджана с активным участием иранских компаний. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 мая.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

В выставке, также известной как Caspian Expo 2022, принимают участие 60 компаний из Ирана, Азербайджанской Республики, Турции, России, Украины и ОАЭ, в то время как 40 или две трети участвующих компаний являются иранскими фирмами.

Участвующие компании специализируются в таких областях, как краски и смолы, стальные детали, различные типы панелей, горнодобывающая промышленность, машиностроение, бытовая техника (холодильники, морозильники, водонагреватели, кухонные плиты и стиральные машины), изделия из пластика, линии по производству пищевых продуктов, МДФ, производство автобусов, цемент, медицинское оборудование и больничная одежда.

Четырехдневная выставка проводится при поддержке Организации содействия экспорту Ирана и посольства Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике.

Посол Аббас Мусави выступил в качестве основного докладчика на церемонии открытия выставки, а затем в ходе почти четырехчасового пребывания на мероприятии пообщался с большинством владельцев стендов.

Объем торговли Ирана и Азербайджанской Республики за прошедший год составил 670 миллионов долларов, из которых 565 миллионов пришлось на долю иранского экспорта северному соседу.