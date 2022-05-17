Вашингтон, 17 мая, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Американский олигарх Илон Маск может продать часть акций в компании SpaceX для покрытия расходов на покупку доли в Twitter, сообщает газета The New York Post со ссылкой на осведомленные источники.

Jennie Twitter

По их данным, Маск намерен собрать $44 млрд для оплаты сделки по покупке Twitter. При этом сам предприниматель считает эту цену достаточно высокой. Поэтому не исключается, что для покрытия расходов Маск продаст часть своей доли в SpaceX.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск не исключил покупки акций Twitter по стоимости ниже заявленных $44 млрд. При этом руководство компании — владельца соцсети утверждает, что сумма сделки все же составляет $44 млрд. В случае отказа Маска от сделки он будет вынужден оплатить штраф размером $1 млрд.