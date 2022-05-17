Вашингтон, 17 мая, 2022, 06:04 — ИА Регнум. «Ядерный Армагеддон» может наступить для США из-за политики американских властей, которая провоцирует эскалацию на Украине. Об этом пишет обозреватель Джеймс Поплар в своей статье для издания The American Thinker.

National Nuclear Security Administration Ядерный взрыв

По его мнению, поставки военной техники Киеву, которые продолжает Вашингтон, переросли в опасную авантюру, толкнув Соединенные Штаты на «скользкую дорожку затягивания военных действий». Автор публикации считает, что США, скорее всего, достигнут такого результата, который явно не планировали.

Поплар отмечает, что у американского руководства нет ни точных целей, ни стратегии для того, чтобы ввязываться в вооруженный конфликт. Он напомнил, что США объявили о желании «ослабить Россию любой ценой», но опасность, связанная с такой позицией, огромна, поскольку может вылиться в термоядерную войну между двумя основными ядерными государствами.

Обозреватель добавил, что если у американской администрации есть какой-то план, то народу Соединенных Штатов о нем явно ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что если НАТО разместит на Украине ядерное оружие, то такой шаг может привести к «апокалипсису».