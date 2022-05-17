Тюмень, , 06:01 — REGNUM Тюменская школа в селе Крашенинино Упоровского района будет отапливаться тепловой энергией земли. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Проект школы в селе Крашенино Главное управление строительства Тюменской области

Подрядная организация ООО «ТД-Стройсервис» пробурит на прилегающей территории школы 72 скважины глубиной 70 метров. На дне скважин установят зонды для сбора тепла с грунтов. В качестве теплоносителя будет применяться раствор пропиленгликоля.

Отмечается, что в радиаторах и трубках тёплого пола будет циркулировать нагретая пропиленгликолем вода. И подобная технология отопления уже девять лет успешно работает в школе деревни Юрмы Вагайского района.

Школа в селе Крашенинино рассчитана на 40 учебных мест, окончательная стоимость — свыше 334 млн рублей. Строительство учебного заведения начнётся в 2022 году в рамках программы по замене деревянных зданий.