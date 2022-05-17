Магадан, 17 мая 2022, 06:18 — REGNUM В Магаданской области с начала 2022 года недропользователями добыто 9,88 тонны золота и 215,8 тонны серебра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Лидером по добыче золота является Тенькинский городской округ (7,2 тонны).
По серебру лидирует Омсукчанский округ, где добыто 209,2 тонны.
Добыча свинца составила 1446,4 тонны, цинка — 1345,1 тонны, меди — 113 тонн.
Годовой план добычи драгоценных металлов на 2022 год составляет 52 тонны по золоту, из них 18,5 тонны — россыпного. В этом году уже добыто 170 кг россыпного золота, что соответствует плановым показателям.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2021 году извлекли из-под земли 47% полезных ископаемых от всех, добытых на Дальнем Востоке. Объёмы добычи нарастили ещё четыре дальневосточных региона — Хабаровский край, Забайкалье, Камчатка и Колыма.