Магадан, 17 мая, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Магаданской области с начала 2022 года недропользователями добыто 9,88 тонны золота и 215,8 тонны серебра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

James St. John Золото

Лидером по добыче золота является Тенькинский городской округ (7,2 тонны).

По серебру лидирует Омсукчанский округ, где добыто 209,2 тонны.

Добыча свинца составила 1446,4 тонны, цинка — 1345,1 тонны, меди — 113 тонн.

Годовой план добычи драгоценных металлов на 2022 год составляет 52 тонны по золоту, из них 18,5 тонны — россыпного. В этом году уже добыто 170 кг россыпного золота, что соответствует плановым показателям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2021 году извлекли из-под земли 47% полезных ископаемых от всех, добытых на Дальнем Востоке. Объёмы добычи нарастили ещё четыре дальневосточных региона — Хабаровский край, Забайкалье, Камчатка и Колыма.