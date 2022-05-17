Сингапур, , 05:57 — REGNUM Международные пассажирские авиаперевозки вернутся к допандемийным объёмам, или даже превысят их уже к 2023 году, даже принимая во внимание закрытый рынок Китая. такой прогноз сделал 17 мая генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.

Новозеландский и китайский самолёты Bill Larkins

По словам Уолша, Китай не является ключевой проблемой, так как авиакомпаниям предстоит перестройка, а восстанавливаться они смогут на других, более доступных рынках. также Уолш уточнил, что объём международных пассажирских перевозок уже сейчас превысил в два раза аналогичные показатели прошлого года.

По мнению Уолша, пассажирские авиаперевозки вернутся на объёмы уровня 2019, доковидного, года уже в 2023 году. Раньше прогноз был не таким оптимистичным: выйти на допандемийный уровень по авиаперевозках планировалось только в 2024 году. При этом не исключено, что показатели превысят допандемийные.

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