Глава IATA заявил о возврате к 2023 году прежнего уровня авиаперевозок
Сингапур, 17 мая, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Международные пассажирские авиаперевозки вернутся к допандемийным объёмам, или даже превысят их уже к 2023 году, даже принимая во внимание закрытый рынок Китая. такой прогноз сделал 17 мая генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.
По словам Уолша, Китай не является ключевой проблемой, так как авиакомпаниям предстоит перестройка, а восстанавливаться они смогут на других, более доступных рынках. также Уолш уточнил, что объём международных пассажирских перевозок уже сейчас превысил в два раза аналогичные показатели прошлого года.
По мнению Уолша, пассажирские авиаперевозки вернутся на объёмы уровня 2019, доковидного, года уже в 2023 году. Раньше прогноз был не таким оптимистичным: выйти на допандемийный уровень по авиаперевозках планировалось только в 2024 году. При этом не исключено, что показатели превысят допандемийные.
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