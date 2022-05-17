Екатеринбург, , 05:51 — REGNUM В Екатеринбурге поймали особо опасного 29-летнего преступника. Мужчина сбежал из психиатрической больницы № 3, пишут СМИ.

Смирительная рубашка Dnpr.com.ua

По данным E1.ru, ранее уральца судили за убийство. Решением суда он был направлен на принудительное лечение. Мужчина сбежал из больницы утром 15 мая, а уже вечером был пойман и доставлен в учреждение.

Пациент сбежал во время визита к стоматологу. Он попросился в туалет, а когда с него сняли смирительную рубашку, вырвался и скрылся в неизвестном направлении. Догнать его не смогли.