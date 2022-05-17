Петропавловск-Камчатский, 17 мая, 2022, 05:46 — ИА Регнум. На Камчатку с июня будут летать чартерные авиарейсы, об этом в ходе совещания по вопросам развития туризма, которое провёл 16 мая полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, рассказал губернатор региона Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Чартерные рейсы впервые полетят на Камчатку. Это позволит удешевить расходы туристов. Авиаперелёты будут производить не только из Москвы, но из Хабаровска и Владивостока.

«Чартеры позволят сократить стоимость перелёта и благодаря пакетному туру сделать его более доступным. Для этой цели мы рассчитываем привлечь финансирование в размере порядка 100 миллионов рублей по линии Ростуризма», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что для иностранных круизных компаний в России созданы лучшие условия, чем для отечественных. Он пообещал восстановить здравый смысл.