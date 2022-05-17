Екатеринбург, 17 мая, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В Свердловскую область доставлены 240 тыс. доз для вакцинации диких животных от бешенства. Препараты раскладывают на территории охотничьих угодий, сообщили журналистам в департаменте информполитики по региону.

Https://cont.ws Дикие животные

По словам замдиректора департамента ветеринарии Свердловской области Игоря Стрельцова, регулярное проведение вакцинации позволяет сократить количество случаев бешенства диких животных. Если в 2016 году было зарегистрировано 74 случая, то в 2021 году всего 9. При этом вакцина формирует иммунитет у зверей на год.

Специалисты настоятельно просят не трогать брикеты-приманки серого или коричневого цвета со специфическим запахом.