Токио, 17 мая, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Власти Японии уважают решение Швеции присоединиться к НАТО, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Правительство Японии вполне понимает и уважает позицию Швеции», — заявил он.

При этом Мацуно указал, что разделяет беспокойство Стокгольма в связи с проведением российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Однако генсек правительства Японии отказался давать прогнозы по развитию событий в случае вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио понимает причины стремления Финляндии и Швеции вступить в НАТО. По его словам, страны решили пересмотреть свою добрососедскую политику по отношению к России.