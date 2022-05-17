Сеул, 17 мая, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может посетить демилитаризованную зону на Корейском полуострове в ходе визита в Южную Корею. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на осведомленные источники.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

Предполагается, что Байден прибудет в Сеул 20 мая и проведет встречу с новым президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Сам визит главы Белого дома США продлится три дня. При этом источники не исключают, что американский президент захочет посетить демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей.

«Поездка Байдена в демилитаризованную зону поможет развеять беспокойство, что США слишком заняты ситуацией на Украине и уделяют меньше внимания обстановке на Корейском полуострове», — заявил источник.

Предполагается, что поездка Байдена поможет укрепить двусторонние связи между Сеулом и Вашингтоном. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.