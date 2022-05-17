Москва, , 05:34 — REGNUM Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем на юге Москвы. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла на Третьем транспортном кольце, в районе дома 15 на 1-м Кожуховском проезде. По предварительной информации, легковой автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, после чего от удара отлетел на газон и перевернулся.

Один человек скончался на месте ДТП. Ещё трое были переданы в руки медиков, информация об их состоянии уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смертельном ДТА с участием водителя мотоцикла в Ростовской области.

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