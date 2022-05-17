Омск, 17 мая, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Ещё четверо военнослужащих из Омской области погибли в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Областные власти выразили соболезнования родным и близким погибших — сержанта Евгения Вдовенко, рядового Игоря Коморина, добровольца Руслана Латыпова, ефрейтора Ильи Монахова.

«Они воевали за ценности, за которые сражались и ветераны Великой Отечественной войны, — за мир без нацизма, за безопасность и благополучие Родины. Светлая память!» — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели на Украине ещё четверых омских военнослужащих.