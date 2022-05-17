Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Ситуация на Украине и в Афганистане, а также политика Ирана, стали темами телефонных переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и катарского министра иностранных дел Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Блинкен выразил Аль Тани «глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью» в Иерусалиме репортера катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле. Кроме того, стороны рассмотрели прочные и развивающиеся отношения США и Катара.

Госсекретарь поблагодарил своего катарского коллегу за конструктивную роль Катара в усилиях по урегулированию проблем с Ираном, за помощь Дохи в переговорах по Афганистану, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с эмиром Катара заявил, что у обоих государств есть большие перспективы для развития отношений.

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