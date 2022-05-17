Каракас, 17 мая, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил на пост главы МИД Боливарианской Республики посла в Москве Карлоса Фарию. Об этом Мадуро заявил в ходе выступления, трансляция которого велась на его странице в социальной сети Twitter.

Венесуэла

Николас Мадуро «Возвращается Карлос Фариа и принимает бразды правления МИД».

По словам президента, Фариа, который пять лет возглавлял посольство Венесуэлы в России, «хорошо разбирается в геополитике, борьбе за многополярный мир… знает, что такое активная дипломатия в интересах мира». Он вступает в новую должность с 17 мая.

Мадуро также объявил, что покидающий должность министра Феликс Пласенсия переходит на «очень важный пост для международного развития венесуэльской экономики», где на него «будет возложена громадная ответственность в эпицентре будущего для инвестиций и роста» экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, лишь только 9% жителей Венесуэлы выражают симпатии к оппозиционным партиям. Большинство оппозиционных лидеров, согласно опросу, имеют негативное отношение со стороны подавляющего большинства населения — от 75% до 82%. При этом бывший депутат Хуан Гуайдо получил лишь 4% поддержки населения Венесуэлы.

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