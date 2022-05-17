Лондон, 17 мая, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Цена фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в июле 2022 года поднялась выше $115 за баррель на Лондонской бирже ICE. Об этом 17 мая свидетельствуют данные торгов.

Sadda.com Нефть

По данным на 04:30 мск июльские фьючерсы на Brentподнялись в цене на 0,84% до $115,1 за баррель. До сегодняшнего дня стоимость Brent поднималась выше $115 за баррель 27 марта 2022 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2022 года на Лондонской бирже ICE росла на 0,7%, торгуясь на уровне $115 за баррель, свидетельствуют данные торгов во вторник. В последний раз стоимость Brent была выше $115 за баррель 27 марта 2022 года.

Наблюдался и подъём стоимости и на марку нефти WTI — до $112,5 за баррель. Обновление максимума цены произошло на фоне явного провала шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза, направленного против импорта европейскими странами российских энергоресурсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня 2022 года снизится на $4,8 и составит $44,8 за тонну.