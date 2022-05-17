Сеул, , 05:15 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 35 117 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 26 инфицированных приехали в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает небольшой рост заболеваемости по сравнению с предыдущим днем, однако это связывают с уменьшением количества проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции в выходные дни. При этом тренд на уменьшение заболеваемости COVID-19 в стране сохраняется.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 830 429. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 23 771 человек.