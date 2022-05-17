Якутск, , 10:34 — REGNUM В Якутии для медучреждений в 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» планируется приобрести 53 автомобиля скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Сегодня для улучшения материально-технической базы медицинских учреждений проводится большая работа. Обновление коснулось не только медтехники, объектов медицины, но и автотранспорта. В связи с нашей территориальной особенностью, удаленностью многих населенных пунктов от районных больниц это необходимо», — сказала министр здравоохранения Лена Афанасьева.

По мнению председателя Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание», завкафедрой «Нормальной и патологической анатомии, оперативной хирургии с топографической анатомией и судебной медицины» Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова Даримы Гармаевой, возможность доставить пациента оперативно в больницу во многом определяет дальнейший ход лечения.

«Стоит отметить, что министерство здравоохранения Якутии большое внимание уделяет развитию первичного звена здравоохранения, которое является одним из основных в системе оказания медицинской помощи.

По статистике около 90% пациентов нуждаются, прежде всего, в помощи врача первичного звена, поэтому, важно понимать, что быстрое реагирование и оказание медицинской помощи во многом зависит от технического состояния и современного оснащения автопарка медицинских учреждений. В этой связи, в рамках федерального проекта по модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранения» продолжается приобретение автотранспорта для медицинских учреждений республики.

Необходимо учитывать, что Якутия имеет огромную территорию, при этом многие населённые пункты располагаются далеко друг от друга, а также на труднодоступных территориях. В этих условиях оснащение первичного звена современно оборудованным комфортным транспортом обеспечит своевременную качественную медицинскую помощь», — прокомментировала специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ведётся активная работа над модернизацией системы медицинской реабилитации под индивидуальные потребности пациента.