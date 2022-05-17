Москва, , 05:04 — REGNUM Нарушения обоняния наблюдались у 10% пациентов, переболевших COVID-19, через месяц от начала болезни. Об этом рассказала 16 мая замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Руженцова отметила, что в начале пандемии нарушения обоняния и вкуса наблюдались у 80% переболевших пациентов через месяц после начала болезни. Сейчас число таких пациентов сократилось в восемь раз. В настоящее время исследования показали, что нарушения обоняния и вкуса остаются через месяц после заболевания только у 10% пациентов.

При этом по наблюдениям врача-терапевта, младшего научного сотрудника научного клинико-диагностического отдела того же института Павла Чухляева, жалобы на нарушения обоняния и вкуса чаще поступают от женщин. По мнению специалиста, такое явление связано с тем, что женщинам важнее, чем мужчинам различать оттенки вкуса или ароматов.

Отмечается, что перенесшие COVID-19 пациенты не считают существенным потерю вкуса или обоняния на фоне других проблем или нарушений, спровоцированных заболеванием.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии в детских лагерях России введённых из-за пандемии COVID-19 ограничений.

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