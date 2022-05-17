Пекин, , 05:03 — REGNUM Потребление электроэнергии в Китае, ключевой барометр экономической активности, зафиксировало небольшое снижение в прошлом месяце, показали официальные данные, передает 16 мая агентство Синьхуа.

Электроэнергетика AKuptsova

Общее потребление электроэнергии сократилось на 1,3% в годовом исчислении в апреле до 636,2 млрд кВт/ч сообщило Национальное управление энергетики Китая.

Мощность, потребляемая первичной промышленностью, увеличилась на 5,5% в годовом исчислении, в то время как мощность, используемая вторичной и третичной промышленностями, сократилась на 1,4% и 6,8% соответственно.

По данным администрации, потребление электроэнергии жителями увеличилось в годовом исчислении на 5,5% до 83,7 млрд кВт/ч в апреле.