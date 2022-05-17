Петропавловск-Камчатский, 17 мая, 2022, 05:01 — ИА Регнум. На Камчатке утром, 17 мая, в очередной, 26-й раз с начала 2022 года, эвакуировали все школы Петропавловска-Камчатского из-за угрозы взрыва, сообщило со ссылкой на городскую мэрию ИА «Кам 24».

Rafael Mizrahi Бомба

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Лжетеррористы разослали письма о заложенных взрывных устройствах в зданиях на электронные адреса камчатских СМИ, органов власти и других ведомств.

Было принято решение в очередной раз эвакуировать все школы столицы края и тщательно проверить здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время школы Камчатки из-за угрозы взрыва эвакуируют чуть ли не ежедневно. Предыдущая эвакуация была 16 мая.