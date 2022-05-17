Пекин, , 05:00 — REGNUM Согласно официальным данным, курьерский сектор Китая сообщил об увеличении объема своего бизнеса на 4,2% за первые четыре месяца этого года, передает 16 мая агентство Синьхуа.

Сельский почтальон Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР

По данным Государственного почтового бюро, за период с января по апрель поставщики услуг доставки в стране обработали 31,71 млрд посылок. По данным бюро, за этот период доходы от бизнеса в секторе выросли на 2,3% в годовом исчислении и составили 313,33 млрд юаней ($46,17 млрд).

Только в апреле объем бизнеса и выручка китайских поставщиков услуг доставки снизились на 11,9% и 10,1% соответственно по сравнению с прошлым годом.