Пекин, 17 мая, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Несмотря на недавний рост индекса потребительских цен Китая, в стране созданы благоприятные условия для поддержания стабильных цен при достаточном предложении товаров и услуг на рынке, заявил представитель Национального бюро статистики КНР Фу Линхуэй, передает 16 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В течение первых четырех месяцев года индекс потребительских цен в стране, основной показатель инфляции, вырос на 1,4% в годовом исчислении, добавил Фу. Отметив, что крупнейшие экономики, такие как Соединенные Штаты, сообщили о значительном росте индекса потребительских цен в апреле, Фу сказал, что предложение на рынке Китая в целом является достаточным, а рост индекса потребительских цен сравнительно ниже.

По словам Фу, поскольку импортное инфляционное давление относительно велико, удержать рост цен в умеренных пределах — нелегкое достижение. Высоко оценив достаточные поставки зерна, угля и промышленных потребительских товаров в стране, он сказал, что потребление услуг также восстанавливается.